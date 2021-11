© Copyright : Parlement

Kiosque360. Selon de nouveaux chiffres révélés par le ministère de la Santé, il existe aujourd'hui 15.000 personnes qui vivent avec le Sida au Maroc. La stratégie de la lutte, elle, se poursuit en vue d'une éradication de la maladie en 2030.

Depuis bientôt deux ans, le Maroc et les autres pays du monde vivent sous le rythme des mesures de prévention imposées par la crise sanitaire de la Covid-19. Sauf que, durant cette période, d'autres maladies graves ont perduré, même si le nouveau coronavirus les a quelque peu reléguées au second plan. Le VIH en fait partie.



Heureusement, la présentation du projet de budget du ministère de la Santé au titre de l'année 2022, qui a coïncidé avec la célébration du 20ème anniversaire de la création du Fonds mondial pour la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, a permis de replacer cette maladie au-devant de la scène. Dans son exposé devant les députés, Khalid Ait Taleb, ministre de tutelle, a ainsi eu l'occasion de dresser un état des lieux chiffré de la situation des malades du Sida au Maroc.



Dans son édition du mercredi 10 novembre, Al Massae s'arrête sur certains des chiffres révélés par le ministre. 15.000 patients atteints du VIH, notamment, sont pris en charge et suivis par les autorités de tutelle. Ces derniers, selon la même source, ont appris à vivre avec la maladie, ce qui constitue en soi une victoire contre le virus.



Par ailleurs, Khalid Ait Taleb a tenu à préciser que le Maroc restait le premier pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et le 7ème au monde, à recevoir des subventions successives du Fonds mondial pour la lutte contre le Sida et la tuberculose. Ce dernier a déjà financé, à hauteur de 130 millions de dollars, la lutte du Royaume contre cette maladie.



Dans le même registre, ajoute Al Massae, le ministre a annoncé une batterie de mesures. Entre autres, il s'agit d'atteindre un objectif de 82% de malades du VIH ayant appris à vivre avec le virus, grâce notamment à un traitement basé sur des antiviraux spécifiques.



Notons qu’à l'occasion du 20ème anniversaire du Fonds, le ministère de la Santé a diffusé un communiqué dans lequel il précise que son appui complémentaire aux investissements nationaux en termes d'infrastructures, d'équipements et de ressources humaines, et que la mobilisation des différents partenaires ont permis d’éviter plus de 27.000 décès et plus de 50.000 nouvelles infections au Sida. La tutelle insiste également, selon le quotidien arabophone, sur le fait que la lutte contre le VIH et la tuberculose continuera de constituer l'une des priorités sanitaires dans le Royaume, en vue d’éliminer ces deux problèmes de santé publique à l’horizon de 2030.