Au marché de Mediouna, le mouton le plus cher est à 7.000 dirhams

Au marché de Mediouna, dans la périphérie de Casablanca, le mouton le plus cher est un sardi, qui se vend à 7.000 dh pour l'Aïd al-Adha 1443.

La race sardi est toujours la plus prisée au Maroc. C'est ce que confirment plusieurs éleveurs rencontrés dans un marché de Mediouna dans la périphérie de Casablanca et où ce mouton, le plus cher, est vendu au prix de 7.000 dirhams.