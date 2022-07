© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Un groupe comprenant de jeunes militants écologistes et des touristes étrangers a pris l'initiative hier, samedi 16 juillet 2022, de sauver une tortue marine qui a failli mourir sur la plage de Lahraigua, à 30 kilomètres de Dakhla. Les images.

Cette initiative environnementale collective a eu lieu après qu'un pêcheur de la région a signalé la présence d’une tortue luth sur la côte. Celle-ci a été transportée sur une planche, utilisée dans les sports nautiques, sur une distance de pas moins de 3 kilomètres, vers la mer.

Interrogé par Le360, un des jeunes militants écologistes a expliqué que la plage de Lahraigua, située à 30 kilomètres de Dakhla, est réputée pour ses grandes marées, lesquelles causent l'échouage de plusieurs animaux marins.

La tortue luth est la plus grande des sept espèces actuelles de tortue marine, la plus grande des tortues de manière générale, et le quatrième plus grand reptile après trois crocodiliens. Elle peut atteindre plus de 2 mètres de longueur et peser plus de 900 kilogrammes.

Il s'agit également de la plus grande migratrice de tous les reptiles. La tortue luth peut traverser des bassins océaniques entiers et possède des caractéristiques spécialisées qui lui permettent de survivre dans des eaux beaucoup trop froides pour d’autres tortues marines.