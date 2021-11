© Copyright : DR

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale poursuit en justice les agresseurs de membres du personnel de santé du dispensaire du quartier Maatallah. L'agression a eu lieu aujourd'hui, jeudi 4 novembre 2021, dans une salle de vaccination des nourrissons.

Les agressions contre le personnel de santé sont légion ces derniers temps. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale vient d’émettre un nouveau communiqué pour dire stop. Le département de Khalid Aït Taleb vient de réagir ce jeudi 4 novembre à l’attaque perpétrée par une bande criminelle contre des cadres de la santé, quelques heures après l’incident survenu au centre de santé urbain du quartier Maatallah à Marrakech, à l’intérieur d’une salle de vaccination des nourrissons.

Le ministère de tutelle a décidé de poursuivre les contrevenants. Il avait averti, dans un courrier du 26 octobre, en réaction à l’agression d’une infirmière à Dakhla, que telle serait sa réaction à tout agression de son personnel.

La direction régionale de la santé et de la protection sociale de la région de Marrakech-Safi condamne fermement ces comportements méprisables et irresponsables. «Dans le cadre de son soutien aux cadres sanitaires, victimes de ces attentats odieux, la direction prendra des mesures strictes pour poursuivre les auteurs de ces actes et souligne qu'elle ne ménagera aucun effort pour défendre la dignité des femmes et des hommes de santé, qui fournissent des services et un travail humanitaire noble», peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Le département de Khalid Aït Taleb déclare qu'il ne tolérera pas que quiconque tente de calomnier les cadres de santé ou d'attaquer les établissements de santé en sabotant, endommageant ou pillant les infrastructures.