Kiosque360. Lors d’une session de questions orales à la Chambre des représentants, la ministre de l’Artisanat, Nadia Fettah Alaoui, est revenue sur les problèmes du secteur et listé les mesures prises par son département.

Le constat est affligeant: plusieurs métiers, dans le secteur de l’artisanat marocain, sont menacés de disparition. La faute à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques. En effet, les artisans traditionnels se retrouvent aujourd’hui dans une situation socio-économique difficile, en raison de la baisse de leurs revenus et de la consommation de leur épargne face à l’accumulation des factures. Ce qui a poussé plusieurs groupes parlementaires à tirer la sonnette d’alarme, lors d’une session réservée aux questions orales tenue ce 5 juillet à la Chambre des représentants, en présence de la responsable de tutelle, Nadia Fettah Alaoui.

Devant la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Tansport aérien et de l’Economie sociale, les élus de différents partis politiques ont relevé que 2,5 millions de citoyens et citoyennes travaillant dans l’artisanat et représentant 22% de la population active vivaient, aujourd’hui, une situation déplorable, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 7 juillet. Un constat appuyé par la ministre de tutelle elle-même qui affirme, lors de sa réponse aux questions des députés, qu’une quarantaine de métiers, dans le secteur de l’artisanat, sont menacés de disparition.

Cette situation, Nadia Fettah Alaoui l’impute aux difficultés qui entravent la mise en place des plans gouvernementaux pour l'amélioration de la situation des travailleurs dans ce secteur qui peine à se structurer. L’artisanat marocain souffre également, poursuit la ministre de tutelle, de la concurrence des produits importés. En réaction, son département a décidé d’élargir la liste des critères pour améliorer la qualité des produits. D’autres mesures ont été prises, assure la ministre, pour préserver les 42 métiers du secteur, menacés de disparition.

Pour lutter contre cette menace, 32 métiers artisanaux sont désormais enseignés dans les cursus de formation professionnelle, assurés par l’Office de formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Toujours selon la ministre, la crise sanitaire a révélé au grand jour les problèmes dont souffre le secteur de l’artisanat au Maroc. Deux problèmes majeurs sortent du lot: la structuration et l’accès au financement.