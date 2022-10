© Copyright : DIDIER PALLAGES/AFP

Kiosque360. Après avoir traversé tous les services de l’hôpital, la fausse infirmière s’est dirigée vers la maternité, où elle a jeté son dévolu sur deux jumeaux. Les détails dans cette revue de presse tirée des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

Les services de la DGSN viennent de mettre un terme aux activités d’un réseau spécialisé dans la traite de bébés. Les membres de ce réseau s’activaient aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées, affirme le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 6 octobre.

L'enquête vient à peine d'être ouverte, suite à l'arrestation d'une aide-pharmacienne de son état, interpellée en flagrant délit. Cette femme a, en effet, été arrêtée dans la zone d’El Bernoussi alors qu’elle s’apprêtait à échanger des nouveaux-nés contre une somme d’argent.

Dans les faits, explique Al Akhbar, la mise en cause, la cinquantaine bien entamée, a réussi à s’introduire dans un hôpital habillée en blouse blanche, se faisant passer pour une infirmière. Elle a ensuite tenté d’entrer en contact avec une femme qui venait de mettre au monde des jumeaux avec l’intention de la convaincre de se séparer de ses nouveau-nés contre une grosse somme d’argent.

La transaction a été avortée par les éléments de police qui sont intervenus sur place. La police a également saisi une importante somme d’argent que la fausse infirmière portait sur elle. Une enquête a été ouverte pour cerner toutes les facettes de ce trafic, que révélera peut-être l’interrogatoire de la femme, mise en détention préventive.

La première chose est bien sûr d'identifier les commanditaires de cette opération, qui ont confié une somme d’argent très importante à cette femme pour convaincre la maman de se séparer de son bébé. Ensuite, les enquêteurs vont s'assurer s'il ne s'agit pas d'un réseau organisé.

En réalité, explique de son côté le quotidien Assabah qui s’est de même intéressé à ce sujet dans son édition du même jour, en s’introduisant dans cet établissement hospitalier, la fausse infirmière n’avait pas une cible précise en tête. Elle a fait le tour des différents services de l’hôpital et, une fois arrivée au service de maternité, elle a commencé par inspecter les lieux et passer en revue toutes les pensionnaires, jusqu' à ce que ses yeux tombent sur cette jeune maman qui venait de mettre au monde des jumeaux. Elle l’a donc abordée de manière professionnelle et, après l'avoir mise en confiance, elle lui a fait part de ses intentions.

La maman a joué le jeu, faisant semblant d’être intéressée par la transaction. Elle a toutefois demandé un délai de réflexion, proposant à la fausse infirmière de revenir le lendemain. Entre-temps, elle a appelé les membres de sa famille et leur a expliqué toute l’affaire. Ces derniers ont décidé d’alerter la police. La suite est connue.