© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Un père incestueux est poursuivi par le procureur général du roi près la Cour d’appel de Marrakech pour agression sexuelle sur sa fille de huit ans. C’est sa femme, en instance de divorce, qui a porté plainte contre lui après les révélations faites par la petite victime.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Marrakech a déféré dernièrement, devant le juge d’instruction, un père incestueux accusé d’avoir agressé sexuellement sa fille âgée de huit ans. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 20 août, que sa mère a déclaré avoir déposé, contre son mari, une plainte l’accusant d’avoir violé sa fille à maintes reprises, dans sa maison, à Imintanoute. Toujours selon la plaignante, le prévenu, poursuivi en état de liberté, a été entendu par les services judiciaires. Le juge d’instruction a fixé le procès à octobre prochain. Les sévices subis par la victime, poursuit la maman, ont été confirmés par un certificat médical.

Malgré les suppliques du père, la mère reste déterminée à poursuivre son action en justice. D’autant, souligne-t-elle, que sa fille souffre de troubles psychiques suite à ces agressions sexuelles commises par son propre père. Les faits remontent à quelques semaines, quand le mis en cause a demandé à sa femme, en instance de divorce, d’aller passer la fête de l'Aïd Al-Adha avec sa famille. Demande qu’elle a acceptée car, dit-elle, elle n’aurait jamais imaginé que son mari s’en prendrait à sa fille de huit ans.

Le quotidien Assabah rapporte que la victime a, lors de son audition par le juge d’instruction, confié qu’elle s’était réveillée, durant la nuit, pour boire un verre d’eau. Son père lui avait alors demandé de venir dormir à côté de lui, avant de la violer. Le mis en cause, connu pour ses antécédents judiciaires et son addiction à la drogue et à l’alcool, a répété, le lendemain, son acte abominable.

Moralement et physiquement traumatisée, la victime n’a pu raconter à sa mère ce que lui avait fait subir son père. La maman a bien remarqué un changement dans le comportement de sa fille. Mais elle n’en comprendra les raisons que lorsque l’enfant fera une crise de nerfs, affolée à l’idée de se retrouver seule avec son père qui cherchait à l’emmener chez lui, une fois encore.