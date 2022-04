© Copyright : DR

Le Marocain Younes Mustapha Gharbi a remporté la première place dans la catégorie de la récitation du Saint Coran dans le cadre du Concours international "Parfum de la parole" de la récitation du Saint Coran et l'appel à la prière, selon les résultats annoncés hier, mercredi, par l'Autorité générale pour le divertissement en Arabie saoudite.

Le récitateur marocain, qualifié par les membres du jury du Concours comme "l'un des auteurs des lectures de Riwayat warch 'an Naafi', un mélange de performances hijazi et andalouse", a reçu un prix de 5 millions de riyals (1,33 million de dollars).

Les participants au concours "Parfum de la parole" ont présenté leurs dernières performances dans les catégories du Saint Coran et de l'appel à la prière avec un mélange de voix diverses qui ont conquis les cœurs des spectateurs de la compétition mondiale la plus grande en son genre.

Le concours a réuni 8 candidats ayant récité les versets du Saint Coran et élevé l'appel à la prière avec les meilleures voix, ce qui a conduit à un grand nombre d'éloges et de satisfaction de la part du jury dont les membres ont confirmé la haute performance et les normes des candidats qui ont atteint le quatrième et dernier test de la compétition internationale.

Il s'agit de la plus grande compétition en son genre dans le monde, avec plus de 40.000 participants issus de 80 pays. La valeur totale des prix du concours s'élève à 12 millions de riyals saoudiens (3,2 millions de dollars).

Le concours, dont les premières étapes ont débuté en 2019, vise à mettre en valeur les belles voix en matière de récitation et de psalmodie du Saint Coran, et de l'appel à la prière. Il s'inscrit également dans le cadre des initiatives de l'Autorité générale pour le divertissement qui cherche à mettre en exergue les talents dans leurs domaines. La compétition puise sa raison d'être dans le principe de glorification du Saint Coran et de l'appel à la prière et de la mise en valeur de la beauté des voix et du maqamat chez les récitateurs du Coran et les muezzins.

Le jury est composé d'une équipe spécialisée dans les concours coraniques, comprenant les muezzins des deux Saintes Mosquées, les meilleurs récitateurs dans le monde et des évaluateurs de concours de renommée internationale. Ainsi, le jury est composé de 13 membres, dont le secrétaire général du concours, ce qui en fait le plus grand jury de l'histoire des concours coraniques.