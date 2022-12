© Copyright : Saïd Kadry / Le 360

Des pluies fortes par endroits, parfois orageuses (avec des hauteurs de pluie de 20 à 80 mm) et des rafales de vent relativement fortes sont prévues de ce jeudi 8 décembre au samedi 10 décembre prochain dans plusieurs provinces du Royaume, annonce ce mercredi 7 décembre 2022 la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les provinces d’Essaouira et de Safi connaîtront à partir de ce jeudi de 5h à 10h des pluies dont la hauteur variera entre 20 et 30 mm, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

De ce jeudi à 10h à vendredi prochain, à 5h, des précipitations dont la hauteur varie entre 40 et 80 mm s'abattront sur Taroudant et d'autres, dont la hauteur varie entre 30 et 50 mm caractériseront Inezgane-Aït Melloul, Al Haouz, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Outanane et Sidi Ifni, ajoute la DGM.

Par ailleurs, des rafales de vent relativement fortes (entre 50 et 70 km/h) sont attendues de ce jeudi à 10h au lendemain, vendredi, à 5h le long des côtes atlantiques au nord d’Essaouira, ainsi que le Rif occidental, selon le bulletin.

Un phénomène météorologique identique se produira de ce vendredi 9 décembre à 6h au lendemain, samedi 10 décembre, à 6h à Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Fahs-Anjra, Taounate, Kénitra et Sidi Kacem.