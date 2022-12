Alerte météo. Pluies fortes et orageuses et fortes rafales de vent mercredi et jeudi dans les provinces du Sud

Des pluies localement fortes et orageuses et de fortes rafales de vent sont prévues mercredi et jeudi dans certaines provinces du sud du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).