© Copyright : DR

Les travaux de construction d’un laboratoire de recherche pour le développement de la filière du cannabis licite à la commune Bni Boufrah dans la province d’Al Hoceïma seront bientôt lancés, pour plus de 1,55 million de dirhams.

Le ministère de l'Intérieur et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) vont bientôt lancer les travaux de construction d’un laboratoire de recherche pour le développement de la filière du cannabis licite, dans la commune Bni Boufrah, dans la province d’Al Hoceïma.

Les travaux seront exécutés en un lot unique. Ils concerneront plusieurs étapes: gros œuvre, revêtement des sols et murs, travaux d’étanchéité, menuiserie, poses de structures en aluminium ou métallique, électricité, plomberie, et peinture. Le délai d'exécution est fixé à 3 mois et l’estimation du coût des travaux est fixée à plus de 1,55 million de dirhams.

Rappelons que l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) a délivré 10 autorisations d’exercice d'activités de transformation et de fabrication du cannabis, ainsi que de commercialisation et d’exportation de cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

Parmi les industriels habilités, le laboratoire Pharma 5, qui a précédemment indiqué, interrogé par Le360, s’apprêter à lancer les essais cliniques pour ses futurs médicaments qui se composent de deux principes actifs: le CBD et le THC.

Interrogée sur le délai nécessaire pour produire et commercialiser les médicaments à base de cannabis sur le marché marocain, Mia Lahlou Filali, directrice générale du groupe, avait expliqué que cette production demeurait tributaire de la délivrance de l'autorisation des types de graines de cannbis qui pourront être semées.

«Il est encore difficile de savoir quand nos médicaments pourront être commercialisés. Cette question est suspendue à des impératifs de planning. Il faut finir les essais cliniques d’abord, pour lancer ensuite la production», avait-elle précisé.