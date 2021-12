© Copyright : DR

Kiosque360. Une fillette a succombé à ses blessures après avoir été mordue par un chien enragé dans la province d’Al Haouz. Selon certaines sources, ce même chien aurait attaqué plus de 15 personnes dans la commune d’Ourika. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un chien enragé a mordu mortellement, en début de semaine, une fillette dans la région d’Al Haouz alors qu’elle était en compagnie de sa mère. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 31 décembre, que la victime a été mordue à plusieurs reprises au niveau de la tête et des mains.

Selon les premiers éléments recueillis, la fillette avait essayé de protéger sa mère lors de l’attaque du chien mais l’animal enragé s’est déchainé contre elle jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Elle a été transportée dans un hôpital à Tahanaout puis transférée vers l’hôpital universitaire Mohammed VI où on lui a prodigué les soins d’urgence. Mais son état de santé ne s’est pas stabilisé.

La pauvre fille a été transportée une troisième fois vers une clinique privée où elle n’a pu être sauvée et a succombé, quelque temps après, à ses blessures. Selon certaines sources, ce même chien aurait attaqué plus de 15 personnes dans la commune d’Ourika relevant de la province d’Al Haouz. Les habitants de cette région se plaignent sans cesse auprès des autorités de la prolifération des chiens errants qui sèment la peur et la panique chez les élèves, notamment le matin.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le coordinateur de l’Union marocaine des droits et des libertés, Mohamed Harouali, a indiqué que des acteurs de la société civile ont interpellé, à maintes reprises, les autorités sur ce phénomène gravissime. Mais malheureusement, poursuit-il, et malgré ces mises en garde et la multiplication des attaques contre les personnes et le cheptel, rien n’a été fait pour faire face à ce danger permanent. Évoquant le décès de la fillette, Harouali s’est dit consterné par l’absence du ministère de la Santé quand on sait, dit-il, que les habitants de cette région doivent se déplacer à Marrakech pour se faire soigner.



Il s’est interrogé sur le rôle de ce département dans l’une des plus riches provinces du royaume en ressources naturelles et en densité de population. Il faut rappeler que le décès de la fillette est le deuxième cas du genre en une semaine dans la région. Un jeune homme a, en effet, trouvé la mort à Marrakech suite un arrêt cardiaque alors qu’il fuyait un chien errant qui le poursuivait pour l’attaquer.