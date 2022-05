Bien que proposant des vêtements tant en quantité qu'en qualité, les boutiques de prêt-à-porter de Casablanca, peu fréquentées en cette veille de Aïd Al-Fitr 1443, subissent les effets de la hausse du coût de la vie et de celle de l'énergie.

© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Les clients se font rares cette année, notamment en raison de la hausse des prix de plusieurs produits. Ambiance (morne) et témoignages (résignés) de revendeurs de prêt-à-porter dans la métropole.

Les temps sont durs pour les commerçants de prêt-à-porter de Casablanca, qui reconnaissent tous un fléchissement de leurs ventes, alors que cette période de l'année, celle de la veille de Aïd Al-Fitr, est propice au shopping. Principale raison: les familles ont été confrontées à de nombreuses dépenses, à cause de la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques.

Interrogé par Le360, un vendeur de prêt-à-porter confirme la faible affluence dans la boutique dans laquelle il travaille, comparativement aux années précédentes, mais précise aussi que le prix des articles qu'il vend a augmenté, à cause de leur qualité, mais surtout de la hausse du coût de leur transport.

Un autre vendeur souligne, pour sa part, que Aïd Al-Fitr n'entraîne pas beaucoup d’engouement auprès des consommateurs et confirme qu'il n'y a pas d'affluence dans le magasin. Et du point de vue des prix des articles, ce même vendeur confirme leur hausse, à cause, dit-il, de l’augmentation du coût de l'énergie, de même que celui des matières premières à leur fabrication.