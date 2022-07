© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

A quelques jours de l’Aïd Al-Adha 1443, les moutons se voient pousser des ailes et leur prix atteint des niveaux largement supérieurs à ceux de l’année dernière. Voici les raisons de cette hausse des prix, selon des éleveurs rencontrés dans un marché près de Casablanca.

L’augmentation du prix des aliments pour bétail, qui a été particulièrement forte ces derniers mois a fortement contribué à augmenter le coût de l’élevage des moutons. Avec, en plus, la hausse du prix des carburants, cette conjonction de facteurs justifie, de l'avis d'éleveurs de la périphérie de Casablanca, cette hausse du prix de vente du mouton Sardi, l'une des races les plus appréciées par les Marocains en cette fête.

Youssef, éleveur, qui travaille dans une ferme située près de Casablanca, confime la donne de cette année: «le prix du mouton Sardi, très consommé par les Marocains a atteint les 8.000 dirhams, en raison de la hausse du prix des carburants et de l'aliment pour bétail».

Pour Youssef, «le prix de vente [du Sardi] varie entre 3.500 et 8.000 dirhams, dépendamment de sa taille, et de son âge. Ici, nous avons une clientèle fidèle qui vient chaque année s’en procurer, en raison de la qualité de la viande de ce mouton et de la qualité de l'aliment pour bétail, puisqu’ici nous les nourrissons à base d’orge, de maïs ou de luzerne».

Questionné sur la hausse du prix des moutons sur le marché national, au cours d’un point de presse le jeudi 23 juin dernier, à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki avait quant à lui expliqué que les prix demeuraient stables par rapport à l’année dernière.

Selon le ministre, le prix d'un mouton pour l'Aïd Al-Adha 1443 varie entre 800 à 6.000 dirhams.