Afin d’assurer la propreté de la ville et de garantir une bonne gestion du volume important des déchets produits des célébrations de Aïd Al-Adha, la SDL Casa Baia, en étroite coordination avec la Commune de Casablanca et les autorités locales, a décidé de mettre en place un dispositif de propreté renforcé au niveau de toute la ville.

Pendant la période de la fête religieuse d’Aïd Al-Adha, la quantité de déchets dans la ville de Casablanca augmente sensiblement. En 2020, la masse totale aurait été estimée à 12.000 tonnes, soit le triple de la quantité journalière habituellement enregistrée.

Devant ce défi d’assurer la propreté des rues et avenues de la métropole, la Société de développement local (SDL) prévoit de lancer tout un programme pour garder la ville propre, évitant de rendre la tâche difficile aux agents de la propreté.

Ainsi, cette campagne de sensibilisation rigoureuse et complète, présentée sous le slogan «Comme toujours prêts et parés pour un Aïd Al-Adha propre» s’étalera sur une période de sept jours, à compter du dimanche prochain, 3 juillet 2022, jusqu’au samedi 9 juillet, tout étant accompagnée d’un plan de communication à 360 degrés, dans le but de sensibiliser le maximum de Casablancais à la préservation de l’environnement et à la propreté urbaine tout au long de cette fête religieuse.

Contacté par Le360, Zine El Abidine Amhal, président du département de sensibilisation à Casa Baia explique que «cette campagne est destinée à la distribution de sacs à ordures en plastique, afin de faciliter la gestion des déchets. Au total, 120.000 tonnes de sacs seront remis aux Casablancais, aux administrations publiques et aux agents de la société civile actifs dans le domaine de l’environnement».

Mieux encore, pour cette année, la SDL prévoit de toucher un maximum d’habitants de la capitale économique en faisant bon usage de tous les canaux de communication possibles, à commencer par l’affichage urbain. Elle prévoit par ailleurs de mettre en place une caravane sonore, et déployer des voitures qui sillonneront les arrondissements de la ville pour diffuser les messages.

«Des stands seront également implantés dans les grandes surfaces pour la sensibilisation des citoyens et la distribution des sacs en plastique», poursuit cet interlocuteur.

Autre nouveauté: un contenu digital sera proposé avec la diffusion de mini-films tournés avec les agents de propreté, qui s’adressent aux Casablancais pour pouvoir les aider pendant cette période, et surtout le jour des festivités.

Mais ce n’est pas tout. Pour la première fois, des influenceurs engagés prendront part afin partager les messages-clés de cette campagne avec leur communauté, et par la même occasion d'en relayer le contenu sur leurs réseaux.

Les deux sociétés chargées de la propreté urbaine et la gestion des déchets ménagers assimilées à ARMA et AVERDA Casablanca ont également conçu un programme de travail détaillé pour cette période festive, qui explique les mesures et les gestes à adopter, rendant le processus de collecte de déchets encore plus efficace.

«Comme chaque année, les ressources humaines travaillant dans le domaine de la collecte des déchets, ainsi que le nombre de camions, seront augmentés afin de gagner le pari et préserver l’aspect de la ville», conclut Zine El Abidine Amhal.

De ce fait, il est important de rappeler que la réussite de cette action repose principalement sur un bon comportement des Casablancais.