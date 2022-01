© Copyright : DR

Depuis le début de la pandémie, l’avenir s’assombrit de jour en jour pour les agences de voyage. C’est pour cette raison qu’un sit-in organisé par l’Association nationale des agences de voyages du Maroc (ANAVM), se tiendra demain, mardi 4 janvier 2022, à Rabat, devant le siège du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secteur du tourisme a subi un grave effondrement, impactant les professionnels du secteur, dont les agences de voyage, qui ont enregistré de lourdes pertes, en raison de la fermeture des frontières, conduisant à une paralysie de leurs activités.

L’Association nationale des agences de voyages du Maroc (ANAVM) a donc décidé d’organiser demain, mardi 4 janvier 2022, un sit-in à Rabat, devant le siège du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire. L’objectif: faire part de leur situation alarmante et proposer un ensemble de mesures pour limiter les conséquences, à court et long termes, de la crise actuelle.

Contacté par Le360, Khalid Meftah, secrétaire général de l’ANAVM, précise que «cette manifestation rassemblera quelques 700 adhérents, à savoir différentes agences de voyages venant des quatre coins du Royaume».

Les professionnels des agences de voyages disent avoir fait preuve d'un esprit patriotique élevé et d'une profonde compréhension de la priorité donnée à la santé des citoyens, qui a été la principale raison derrière les nombreuses décisions qui ont paralysé leur activité.

«Aujourd'hui, après près de deux ans, nous ne trouvons pas d'oreille attentive, que ce soit de la part des autorités concernées ou des entreprises nationales qui n'ont pas contribué, même partiellement, à relever les dommages causés au secteur, à l'exception du soutien alloué par le Fonds spécial Covid accordé aux employés du secteur, sachant que les agences de voyages ont été les premières et les plus touchées, et seront les dernières à se relever», explique l’ANVAM dans un communiqué diffusé ce lundi 3 décembre 2022.

Ce sit-in vise, ainsi, à sensibiliser, tous les acteurs du tourisme, à la gravité de la situation actuelle qui touche le secteur, notamment les agences de voyages. D’autant que celles-ci, rappellent les professionnels, sécurisent des milliers d'emplois directs et indirects, et contribuent au rayonnement international de la destination Maroc.