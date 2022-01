© Copyright : DR

Kiosque360. L’entrée de l’ancien port de pêche d’Agadir se transformera en une future zone d’attraction. Cette zone d’une superficie de 1,3 hectare abritera le projet de Bab Al Marsa Agadir qui comprendra 117 unités de restauration. Une nouvelle vie pour les locataires des lieux. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

L’anarchie qui sévit à l’entrée de l’ancien port de pêche d’Agadir et toutes les pratiques qui y ont élu domicile céderont désormais la place à une nouvelle vie, une nouvelle vision et une nouvelle attractivité de la zone. En effet, cette zone, qui s’étend sur une superficie de 1,3 hectare, sera réaménagée et restructurée pour abriter le projet de Bab Al Marsa Agadir qui consistera en la réalisation d’un nouveau marché de poisson et des restaurants dans une nouvelle configuration.

D’après le quotidien Al Massae, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 18 janvier, le projet comprendra 117 unités de restauration dont 78 unités avec terrasses au rez-de-chaussée et 39 autres avec terrasses à l’étage. D’autres infrastructures sont également prévues, notamment une grande terrasse dédiée à la grillade ainsi qu'un espace de lecture.

L’entrée de l’ancien port de pêche d’Agadir fera ainsi peau neuve. Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 27,4 millions de dirhams a été consacrée à ce projet qui fait partie du sixième axe du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir (2020-2024) relatif au renforcement des équipements sociaux de base et à l’amélioration du cadre de vie, à travers la réalisation et la rénovation d’un ensemble de souks et marchés.

Et dans le cadre des préparatifs pour le lancement des travaux, le premier vice-président de la commune urbaine d’Agadir, Mustapha Bouderka, a tenu, vendredi dernier, une réunion avec les locataires des lieux en vue de gérer la phase transitoire. C’est ainsi qu’il a été décidé de transférer toutes les activités dans une zone près d’Agadir Oufella, en attendant la fin des travaux, font savoir les mêmes sources. Et d’ajouter que les gérants des restaurants sur les lieux et leurs employés ont adhéré au projet qui transformera la zone et la rendra attractive au grand bonheur des locataires et des visiteurs.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du PDU d’Agadir dont les conventions ont été signées début 2020 devant le roi Mohammed VI. La mise en œuvre du chantier s’est répartie en six volets majeurs d’aménagement couvrant les secteurs stratégiques d’amélioration du cadre de vie des citoyens de la ville.