Kiosque360. Les éléments de la police de la wilaya de la sûreté d’Agadir ont interpellé, lundi dernier, un touriste étranger de 66 ans soupçonné d’avoir tenté d’abuser sexuellement d’un mineur dans les toilettes d’un restaurant. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les services de sécurité d’Agadir ont interpellé, lundi dernier, un touriste étranger, âgé de 66 ans, soupçonné d’avoir tenté d’abuser sexuellement d’un mineur. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 4 janvier, que le suspect a été pris en flagrant délit par des citoyens alors qu’il commettait son forfait dans les toilettes d’un restaurant situé sur le littoral de la ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, le présumé pédophile, arrivé au Maroc il y a une semaine, aurait attiré l’enfant, âgé de 14 ans, dans ce restaurant en lui proposant de déjeuner avec lui.

Le mis en cause l’aurait suivi dans les toilettes où il a commencé à l’embrasser, avant de tenter de le violer. Mais il a heureusement été surpris par des clients et des employés du restaurant. Le suspect a été neutralisé jusqu’à l’arrivée d’une patrouille de police qui l’a arrêté et conduit au commissariat. Une source policière indique que les services de sécurité de la sûreté d’Agadir ont ouvert, lundi dernier, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances dans lesquelles le touriste étranger a tenté d’abuser sexuellement de cet enfant.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les éléments de la police judiciaire ont placé en garde à vue le prévenu pour les besoins de l’enquête. Les mêmes sources n’excluent pas que le suspect ait commis d’autres actes criminels similaires sur d’autres enfants.