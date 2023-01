© Copyright : DR

Le parquet du tribunal de première instance d’Agadir a décidé de poursuivre un chauffeur de taxi pour avoir escroqué un touriste étranger. Le prévenu aurait perçu le double du prix d’une course.

Contre les fraudeurs et les escrocs, il faut toujours demander l’application stricte de la loi. Après l’affaire de Marrakech, une autre similaire, a eu lieu à Agadir. Un touriste étranger a payé plus du double du prix d’une course de taxi entre son hôtel et le grand stade d’Agadir, soit 150 au lieu de 70 dirhams.

Le client étranger a payé le prix que le chauffeur lui a demandé avant d’aller voir la police et lui fournir les informations nécessaires: le numéro du véhicule, le parcours, l’heure de la course et l'itinéraire emprunté.

La police a réagi à la requête du plaignant en arrêtant le chauffeur de taxi et en l’interrogeant sous la supervision du parquet compétent. Selon des sources judiciaires, le prévenu, qui sera poursuivi en liberté, a été accusé de fraude et d’escroquerie.

Dans un post sur sa page Facebook, l’Association des propriétaires et exploitants des petits taxis a condamné une telle attitude, estimant que le prévenu a terni son image et celle de tout le secteur. Cette association a demandé le retrait du permis de confiance de manière définitive au prévenu et de lui infliger l’amende correspondant à son méfait, selon la loi.

Il y a près d’une semaine, un célèbre Youtubeur, en séjour à Marrakech, a filmé et diffusé une vidéo qui a suscité une grande indignation sur les réseaux. Il a payé une course de taxi à 350 dirhams, alors que le prix réel ne dépasse pas 70 dirhams.

Poursuivi en justice, le taximan a été condamné à six mois de prison ferme assortis d’une amende de 500 dirhams.