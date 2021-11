© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police de l’aéroport d’Agadir Al Massira ont arrêté, lundi dernier, trois Marocains résidant à l’étranger (MRE) en possession de drogue. Les suspects avaient ingéré une grosse quantité de chira pour tenter de déjouer la vigilance des policiers.

Les services de sécurité de l’aéroport d’Agadir Al Massira ont arrêté, lundi dernier, trois Marocains résidant à l’étranger en partance pour l’Italie. Ils étaient, en effet, en possession d’une grosse quantité de chira. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 4 novembre, qu’outre leur implication dans le trafic de drogue international, les prévenus sont soupçonnés de falsification de tests PCR anti-Covid-19. Les policiers de l’aéroport, qui avaient douté de la véracité de ces tests, ont remarqué que les trois individus étaient très agités et mal à l’aise au moment de leur contrôle.

Face à ce comportement intrigant, les policiers ont soupçonné les trois voyageurs de transporter des produits prohibés. Ils les ont donc soumis au scanner corporel qui a détecté la présence de plusieurs capsules de chira dans les intestins des trois individus. Après une fouille corporelle, les policiers ont saisi de faux tests PCR avant de procéder à l’arrestation des suspects et de les remettre aux services de police concernés.

Le quotidien Assabah rapporte que la police judiciaire de la wilaya de la sûreté d’Agadir a entamé une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Les investigations devront montrer si les prévenus appartiennent à un réseau criminel organisé et déterminer l’origine et les destinataires de la drogue. En attendant, les trois mis en cause ont été transférés à l’hôpital pour procéder à l'extraction des capsules de chira qu’ils avaient ingérées.

Quand cette opération sera réalisée et que leur état de santé sera jugé stable, ils seront placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les trois prévenus, qui devaient prendre un vol à destination de l'Italie, ont cru pouvoir déjouer la surveillance des douaniers et de la police. Sauf que leur plan a échoué face à la vigilance des services de sécurité de l’aéroport, qui agissent dans le cadre des efforts déployés par la DGSN pour lutter contre le trafic de drogue infranational.