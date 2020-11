© Copyright : DR

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a interpellé, hier soir, samedi 7 novembre 2020, six individus âgés entre 36 et 46 ans, pour leur implication présumée dans un réseau criminel, actif dans le trafic international de drogue.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique ce dimanche dans un communiqué que les mis en cause ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête menée par la police judiciaire dans le contexte de la mise en échec, par les services de Douane et de Sûreté du port d'Agadir, d'une tentative de trafic d'une tonne et 68 kg de haschich, contenu dans une cargaison de produits de pêche surgelés, à bord de deux conteneurs destinés à l'export international.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau criminel et d'interpeller l'ensemble des personnes présumément impliquées dans cette activité criminelle, conclut le communiqué.