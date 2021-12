© Copyright : DR

Kiosque360. Le carnage commis à Agadir, dimanche dernier, par un drogué, faisant deux morts et trois blessés au sein de sa propre famille, commence à dévoiler ses secrets. Assabah, dont est tirée cette revue de presse, s’est penché sur les tenants de ce drame.

Le quotidien Assabah du 8 décembre a pu confirmer, selon ses propres sources, proches de la famille endeuillée, que le meurtrier, qui a tué deux personnes et blessé trois autres, a bel et bien agi sous l’effet de la drogue suite à une simple dispute verbale avec sa mère.

Agé de 46 ans, le meurtrier, en plus de son addiction à la drogue, vivait un profond malaise dû à son échec social, suite à une immigration ratée en Allemagne et les remontrances quotidiennes des membres de sa famille qui tentent de le sortir des griffes de la drogue.

C’est ce mal-être qui a déclenché sa folie et conduit au carnage de dimanche dernier. En effet, après une prise de bec banale avec sa mère, sa grande sœur s’est approchée de lui pour le calmer, mais il lui a subitement sorti une arme blanche et l'a lardée de plusieurs coups, la tuant sur le champ. Il se rua, par la suite, vers sa mère et lui asséna un coup de couteau en plein ventre.

Les cris de son neveu de 5 ans, voyant sa mère et sa grand-mère gisant dans leurs sangs, vont attiser la bestialité du meurtrier qui tua également l’enfant d’un coup de couteau au niveau de la gorge. Le frère de ce dernier et une autre sœur du meurtrier seront plus ou moins gravement blessés à l’arme blanche.

Pour ce qui est des causes de cette folie subite, Assabah croit savoir que c’est le grand respect dont jouit la famille du meurtrier dans son quartier et les reproches adressés au meurtrier pour son addiction à la drogue, qui ont enfoui en lui cette rare agressivité, en plus de l’isolement dans lequel il s’enfermait.

Pourtant, selon les sources d’Assabah, sa grande sœur, qu’il a sauvagement tuée avec son enfant de 5 ans, ne lésinait sur aucun moyen pour le sortir de sa mal-vie. C’est elle, en effet, qui a mobilisé tous les moyens pour le faire revenir à Agadir suite à son arrestation en Allemagne où il était en attente d’expulsion. C’est également elle qui lui a trouvé un petit travail au sein de l’institution qu’elle dirige avec son mari, sans parler de l’argent de poche qu’elle lui donnait de temps à autre. Ce dimanche elle partit, avec ses deux fils, rendre visite à sa mère dans la maison où elle a grandi avant de se faire tuer par son frère.

Assabah ajoute que le meurtrier, après avoir commis son forfait, a fui vers un oued qui longe la ville d’Agadir avant de se faire arrêter par des policiers en moto, qui ont retrouvé sur lui l’arme de son crime.