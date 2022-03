Il a abondamment plu à Agadir, le 14 mars 2022, pour le plus grand bonheur des habitants de la région Souss-Massa.

© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Agadir et sa région ont été bien arrosées par les fortes pluies qui ont eu lieu hier, lundi 14 mars 2022. Les habitants du Souss sont heureux, Le360 est allé à leur rencontre. Témoignages en images.

Avec les dernières précipitations dans le Souss, hier, lundi 14 mars 2022, les Gadiris et les agriculteurs sont revigorés et espèrent que ces pluies seront suffisantes à alimenter les sources d’eau et la nappe phréatique, très impactées par les effets de la sécheresse.

Le360 est allé à leur rencontre. Résultat: des témoignages remplis d'émotions, et de la joie, surtout. Unanimement, ils ont remercié le Tout-Puissant pour ces pluies salvatrices qui pourraient sauver la saison agricole, et avoir un impact positif sur les cultures printanières.

«Nous remercions Dieu pour ces pluies abondantes qui sont tombées dans la ville d’Agadir et dans la région du Souss et dans l’ensemble du Royaume. Cette année a été marquée par un manque de pluie, et ces précipitations nous redonnent le sourire à nouveau. Que le Tout-Puissant nous soit en aide», a déclaré un habitant d'Agadir.

«Nous espérons que ces pluies auront un impact sur le prix des légumes et fruits, dont le prix est en hausse depuis plusieurs jours, du fait de la sécheresse qu’a connue le Royaume», a quant à lui espéré un autre Gadiri.

Après ces fortes pluies, les autorités d'Agadir se doivent de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face à tout danger que ces pluies pourraient engendrer, surtout qu’elles sont le plus souvent accompagnées d’orages et de vents violents, ont ajouté d’autres habitants de la ville.

Pour les agriculteurs, ces pluies salvatrices sont arrivées à une période critique. Ils espèrent qu’elles auront un impact positif sur l’état des cultures printanières, déjà semées, et des parcours pâturés pour le bétail.

D’après la Direction générale de la météorologie, les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun devraient connaître de nouveaux épisodes de précipitations dans les prochains jours.