Plus de deux tonnes de Chira saisies par l'unité mobile des Douanes d'Agadir, le vendredi 6 août 2021, dans les environs de Tiznit.

Des agents de la brigade mobile des services de Douanes d'Agadir ont réussi samedi dernier, à faire avorter une tentative de trafic de drogue et à saisir 3,278 tonnes de haschisch.

L’opération a eu lieu sur la route reliant la ville d'Ait Melloul et la collectivité territoriale Sidi Bibi, via le douar Takad, apprend-on ce lundi 18 octobre 2021 auprès de la Direction régionale des douanes et impôts indirects.

La drogue saisie était dissimulée dans un véhicule de transport de marchandises.