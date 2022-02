© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Leur joie aura été de courte durée. Après l'instauration d’une station pour grands taxis dans le quartier Farah à Agadir, les habitants se sont rendus compte, quelques jours après, que la signalisation indiquant cet arrêt avait disparu. Ils ne décolèrent pas, dans ce quartier excentré et dépourvu de moyens de transport en suffisance.

Les habitants du quartier Farah à Agadir demandent que cet arrêt signalant une station de grands taxis dans leur quartier soit replacé, ce qui facilitera leurs déplacements entre Agadir et Inezgane et donc réduira le coût des transports en commun qu'ils supportent.

Le Conseil régional d’Agadir avait installé dans ce quartier, il y a quelques jours, une station pour les grands taxis, afin de répondre aux besoins de ses habitants, nombreux à se plaindre de carences en moyens de transport. Mais ceux-ci ont constaté que cet aménagement, qui avait été installé, avait finalement disparu. Il se retrouvent donc de nouveau contraints de parcourir de longues distances à pied, ou de devoir attendre plusieurs heures avant de pouvoir prendre un autre moyen de transport, qui les conduira à Inezgane.

Sensibilisés à la colère des habitants, des militants associatifs locaux ont réitéré leur demande au conseil régional de Souss-Massa de réinstaller cette station pour soulager les habitants.

Selon le président de l'association Sorour, interrogé par Le360, cette station permettra de mettre fin aux «heures d'attente infernales que supportent jusqu'ici les habitants du quartier pour se rendre à Inezgane, pôle du commerce soussi».

Pour cet interlocuteur, le problème du manque de moyens de transport dans le quartier n'est pas nouveau. Les commerçants et marchands de légumes sont souvent obligés de se déplacer en camionnettes, parfois en groupes de vingt personnes, mettant leur vie en danger pour un simple déplacement à Inezgane.

Zineb Adib, habitante de ce quartier, a expliqué, interrogée par Le360, que les problèmes des transports en commun se sont accentués ces dernières années, à cause de l'augmentation du nombre d'habitants dans le quartier. «Cette zone est de plus en plus peuplée, nous avons besoin de davantage d’infrastructures et d’équipements. Les personnes âgées, les étudiants... Tout le monde souffre du manque en transports et de sa cherté», regrette-t-elle.