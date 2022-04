A Agadir, les habitants sont de plus en plus nombreux, en famille ou entre amis, à choisir de rompre le jeûne sur le sable d'une plage.

© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Dans la plus grande ville du Souss, la baie est devenue un centre d’attraction pour de nombreux Gadiris. Ils choisissent de s’y rendre à quelques heures du coucher du soleil pour profiter d’une vue imprenable sur la mer et même y rompre le jeûne. Ambiance.

Rompre son jeûne face à l'océan: une mode qui s’invite de plus en plus dans les habitudes des Gadiris. Des dizaines de familles se rendent sur le sable, quelques heures avant le ftour et y restent, pour leur majorité, bien après le coucher du soleil, jusqu’à des heures tardives.

«Je viens ici une fois par semaine pour rompre le jeûne, en compagnie de mes amis ou de ma famille. C’est une sorte d’échappatoire pour sortir de la routine quotidienne et allier ftour, ambiance et sortie, notamment en cette période précédant l’été», confie cet habitant d'Agadir.

Une femme elle aussi rencontrée sur le sable d'une plage d'Agadir explique quant à elle que rompre le jeûne à la plage ne change du tout au tout, en comparaison avec un ftour guindé chez soi. Elle décrit aussi l’ambiance familiale qui préside à ces repas peu communs.

La belle baie attire non seulement les Gadiris, mais aussi les habitants alentour. Un homme, qui vit à Zaouia Sidi Tahar explique qu'il se rend dans cette plage tous les ans à cette période. Un rituel qui a toutefois été chamboulé au moment de la pandémie du Covid-19, tient-il à préciser.

La rupture du jeûne à la plage permet donc de trouver échappatoire, mais aussi de se détendre après une longue journée de jeûne, tout en profitant d’une ambiance très différente en famille ou entre amis.