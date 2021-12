Agadir: arrestation d'un homme, présumé assassin de deux membres de sa famille

Photo d'illustration.

© Copyright : DR

Les membres de la brigade des motards relevant de la préfecture de police d'Agadir ont procédé à l'arrestation, ce dimanche 5 décembre 2021, d'un homme de 46 ans, qui semble présenter des symptômes psychiatriques anormaux, et qui est soupçonné d'être impliquée dans des coups et blessures ayant conduit à la mort de sa sœur et de son fils, mineur.