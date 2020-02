© Copyright : MAP

L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud a organisé, samedi et dimanche, un consulat mobile au profit de la communauté marocaine de la ville du Cap, grand hub touristique situé au sud de l’Afrique du Sud.

À cette occasion, des centaines de ressortissants marocains résidant dans cette ville et dans les régions avoisinantes ont bénéficié de diverses prestations consulaires notamment la délivrance du passeport biométrique et de la carte d’identité nationale et l’inscription sur les registres de l’état civil.

L’initiative a permis à la communauté marocaine de bénéficier de services rapides et efficaces sans avoir à se déplacer à Pretoria, siège de l’ambassade située à plus de 1.500 KM du Cap.

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, en a profité pour rencontrer les membres de la communauté marocaine, durant laquelle il a souligné que l’organisation d’un consulat mobile au Cap obéit à l’impératif d’offrir un service de proximité aux ressortissants marocains conformément aux Hautes directives de sa majesté le roi Mohammed VI.

L’initiative s’inscrit aussi dans le cadre du souci permanent de répondre aux besoins de la communauté marocaine et lui accorder à un accompagnement étroit, le but étant de renforcer les liens indéfectibles de cette communauté avec la mère patrie, a-t-il dit.

Ces liens doivent trouver écho dans le fonctionnement d’une administration qui se veut toujours plus proche des citoyens et plus moderne dans ses modes opératoires, a souligné l’ambassadeur, ajoutant que le nouvel espace consulaire inauguré récemment au sein du siège de l’ambassade du Royaume à Pretoria tout comme la digitalisation des différentes prestations de la chancellerie participent de cette ferme volonté de mettre le citoyen marocain et son bienêtre au centre des priorités.

M. Amrani a, par ailleurs, souligné que la communauté marocaine en Afrique du Sud, qui brille par sa vivacité, sa diversité, sa jeunesse et son engagement, a un rôle important à jouer pour représenter le Maroc tant elle est l’image honorifique et la parcelle visible du royaume dans le pays arc-en-ciel.

Les membres de la communauté ont saisi l’occasion pour saluer l’initiative de l’organisation du consulat mobile qui témoigne de l’intérêt particulier accordé par le royaume à l’amélioration de la situation des Marocains résidant à l’étranger.

Ils ont mis l’accent sur la portée de cette démarche qui traduit aussi la haute sollicitude dont le souverain entoure les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.