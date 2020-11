© Copyright : DR

Mohammed Madimi, celui qui a révélé l'affaire "Hamza mon bb", vient d'écoper de 22 mois de prison assortie d'une amende de 3000 dirhams. Le président du centre national des droits de l'Homme est poursuivi pour escroquerie, chantage et diffamation.

Le verdict est tombé. La chambre criminelle du tribunal de première instance de Marrakech a condamné Mohammed Madimi, président du centre national des droits de l’Homme, à une peine d’emprisonnement de 22 mois assortie d’une amende de 3000 dirhams.

L’audience, qui s’est tenue hier mercredi 25 novembre et s’est achevée ce matin à l’aube, a duré 12 heures.

Mohammed Madimi qui, on se rappelle, était l’un des plaignants dans l’affaire « Hamza mon bb » est poursuivi pour tentative d’escroquerie, extorsion, chantage, diffamation et humiliation de deux fonctionnaires publiques en plein exercice de leur fonction. Ces faits qui ne sont pas directement liés à l'affaire "Hamza mon bebe" sont punis par la loi et les sanctions sont régies par le deuxième paragraphe de l’article 447 du code pénal.