© Copyright : DR

Dounia Batma et sa soeur Ibtissam sont poursuivies par la justice dans l'affaire Hamza mon bb. Ce dossier scabreux, aux multiples rebondissements, implique plusieurs personnes. La chanteuse vient d'être poursuivie en état de liberté, et Ibtissam est incarcérée à la prison de l'Oudaya à Marrakech.

Dounia Batma et sa soeur Ibtissam sont donc officiellement sous le coup de poursuites judiciaires. Le parquet près le Tribunal de première instance de Marrakech a tranché: Dounia sera poursuivie en état de liberté provisoire et sa soeur Ibtissam a quant à elle été arrêtée et placée à la prison de l'Oudaya, où se trouve déjà incarcérée la YouTubeuse "Soukaina Glamour", également arrêtée dans le cadre de cette affaire.

Toutes trois directement impliquées dans l'affaire Hamza mon bb, elles risqueraient une peine d'emprisonnement allant de 8 mois à trois an de prison ferme, pour diffamation et chantage sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Dounia Batma avait été convoquée par la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca à son arrivée à l'aéroport Mohammed V où elle avait atterri en provenance du Bahreïn, aux fins de participer à l'inauguration d'un magasin de luxe dans le quartier d'affaires de Sidi Maârouf à Casablanca. La chanteuse avait été entendue pendant plusieurs heures par les policiers en charge de l'enquête avant d'être libérée. Son téléphone avait été réquisitionné et son passeport saisi. Dounia Batma est interdite de quitter le territoire national.