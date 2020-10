© Copyright : DR

Le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ vient de rendre son verdict dans l’affaire des «masques chirurgicaux contrefaits». Neuf personnes ont été condamnées à des peines allant de 8 mois à 5 ans de prison ferme.

Les mis en cause ont été interpellés, début avril dernier, pour leur implication dans une affaire de confection et de commercialisation de masques de protection ne répondant pas aux normes en vigueur dans le domaine médical et paramédical.

Dans cette affaire sont impliqués 12 individus, dont les fils de l’ancien ministre des Droits de l’homme, Mohamed Ziane, et du défenseur des droits de l’homme, Mohamed Nouaidi, condamnés respectivement à 3 ans et 10 mois de prison.

Cette affaire a éclaté suite à une plainte déposée par une clinique privée de Marrakech qui se disait victime de fraude et d’escroquerie.