Kiosque360. Une notaire vient d’être arrêtée par la police judiciaire de Marrakech pour avoir détourné l’argent de ses clients. Elle est accusée d'abus de confiance et d'escroquerie. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’éthique notariale, qui est le fondement de la pratique des notaires, est de nouveau soulevée dans la cité Ocre de Marrakech. En effet, une femme notaire vient d’être interpellée dans son bureau par la police judiciaire pour avoir escroqué ses clients, en détournant leur argent. Sept familles dans différentes zones de la ville ont déposé des plaintes contre la mise en cause, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 20 janvier.

La notaire avait reçu des sommes d’argent, sans accomplir le processus des transactions immobilières entre les acheteurs et les vendeurs. La valeur de certains biens immobiliers cités par les victimes dépasse 1,5 million de dirhams, précisent les sources du quotidien. Autant dire que la notaire aurait détourné des sommes d’argent importantes.

Cependant, font remarquer les sources du quotidien, la mise en cause avait déjà fait savoir à ses clients qu’elle ne possédait ni biens immobiliers, ni autres ressources lui permettant de leur restituer leur argent. Ainsi, poursuit le quotidien, les victimes n’ont que la voie de la justice pour obtenir gain de cause. D’ailleurs, l’enquête est ouverte sous la supervision du procureur général du roi près la cour d’appel de Marrakech, qui a ordonné le placement en garde à vue de la mise en cause.

Cette affaire, ajoutent les sources du quotidien, a fait rappeler aux habitants de la ville les cas des notaires ayant escroqué leurs clients dans la même cité et qui ont été condamnés par la justice. Cette affaire, ajoute enfin le quotidien, est intervenue à un moment où la police judiciaire de Marrakech mène une vaste campagne contre les personnes recherchées à l’échelle nationale pour escroquerie et abus de confiance. Cette campagne a donné ses fruits par la neutralisation de plusieurs escrocs qui avaient arnaqué des citoyens, des investisseurs et des hommes d’affaires dans la région.