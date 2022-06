© Copyright : DR

ABA Technology et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel ont signé hier, mardi 7 juin 2022 dans les locaux de la CNDP, une convention de partenariat d’adhésion au programme DATA-TIKA.

Ce partenariat, pour une durée de quatre années, vise à accompagner la mise en conformité de ABA Technology et de son écosystème en matière de protection des données à caractère personnel.

Signée par Mohamed Benouda, président de ABA Technology, et Omar Seghrouchni, président de la CNDP, cette convention formalise l'adhésion de ABA Technology au programme «DATA-TIKA» mis en place par la CNDP le 9 juillet 2020 dans le but de protéger le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

Il s’agit de la première convention DATA-TIKA dans le domaine de l’IoT, fournisseur principal à l’avenir de données à caractère personnel. L’objectif est d’œuvrer ensemble pour formuler des recommandations et propositions axées sur la confiance numérique et l’internet des objets (IoT). A travers DATA-TIKA, ABA Technology s’engage à intégrer la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de ses projets, et d’en faire la promotion en tant qu’élément central nécessaire à la confiance numérique et au développement technologique.

Pour ce faire, ce partenariat porte sur trois volets stratégiques :

Volet 1: renforcement de la conformité à la loi 09-08

- Accompagner ABA Technology dans le processus de mise en conformité avec la loi 09-08;

-Organiser des sessions de formation des formateurs sur la protection des données à caractère personnel par la CNDP;

- Organiser des sessions d’information et d’échange sur l’IoT avec les formateurs sur la protection des données à caractère personnel par ABA Technology;

- Donner un accès pilote à l’application en ligne de dématérialisation des notifications à la CNDP.

Volet 2 : Inversion du paradigme et projets de ABA Technology liés à la DATA

- Réaliser des ateliers et brainstormings sur les usages de données (et en particulier, sur les données à caractère personnel) tels qu’envisagés ou souhaités par ABA Technology et son écosystème dans le cadre de ses développements métiers et stratégies futures;

- Identifier les différentes problématiques d’ABA Technology liées à la protection des données à caractère personnel:

✓ Architectures IoT et RGPD;

✓ Génération des données (capteurs, gateways, connectivité);

✓ Hébergement des données (cloud, edge);

✓ Classification des données (anonymisation);

✓ Transformation des données (algorithmes);

✓ Valorisation des données (services).

Volet 3 : Alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance

- Formaliser des conclusions identifiées au sein des volets 1 ou 2 afin d’alimenter, une réflexion transverse, multipartenaires et multi-adhérents, devant aboutir à la production de préconisations sur les briques de confiance au service de différents usages pouvant être spécifiques à l’écosystème ABA Technology par exemple:

o Mobilité : véhicules connectés (GPS, e-logistique);

o Medtech: télémédecine, home care, médecine du travail, bien-être;

o Bâtiment intelligent: contrôle d’accès, contrôle de présence, vidéo-sécurité;

o Ville intelligente: mobilier urbain ou espace public connecté;

o Agriculture de précision (drones);

o Industrie 4.0: supply chain connectée, maintenance prédictive.