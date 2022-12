© Copyright : DR

Inédit, historique, sensationnel... est le sacre du Maroc qui passe pour la première fois dans l'histoire pour une équipe de football africaine en demi-finale de la Coupe du monde. Comme partout au Maroc, les habitants de Tanger ont célébré dans la joie et la fierté la victoire des hommes de Walid Regragui contre le Portugal.

Une véritable marée humaine, drapée de rouge et de vert, a pris d’assaut les grandes artères de Tanger, juste après le coup de sifflet final qui a signé la victoire des Lions de l'Atlas contre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Coupe du monde 2022, marquant ainsi la qualification des Lions de l’Atlas pour la première fois pour le carré d’or de la Coupe du monde.

La caméra envoyée par Le360 a immortalisé ces moments de joie et de fierté qui resteront gravés dans la mémoire et l’esprit de toutes celles et ceux qui portent ce pays dans leur cœur.