© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Au cœur de la plage de Saïdia, un village de vacances a été mis en place par l'Initiative nationale du développement humain (INDH) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cet espace devrait accueillir un total de 15.000 enfants de la région de Berkane.

Un village de vacances est installé au cœur de la plage de Saïdia. Cet espace, qui a ouvert ses portes le 25 juillet dernier, lancé par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en partenariat avec la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication va se poursuivre jusqu’au 25 août.

Destiné aux enfants du monde rural, ce village devrait, à terme, accueillir un total de 15.000 enfants, à raison de 2.500 bénéficiaires par jour.

Plusieurs activités sont au programme: des jeux, des activités pédagogiques, des sorties en plein air…

Le village est encadré par une quarantaine de professionnels et comprend plusieurs ateliers, dont la bibliothèque numérique, l'atelier jeux électroniques, l'atelier dessin et art numérique, l'atelier robotique, l'atelier bricolage, l'atelier FabLab, l'atelier jeux et défis, et l’atelier audiovisuel via la radio du village, des danses et des acrobaties…

Les organisateurs précisent pour Le360 qu’il s’agit de la première initiative du genre au niveau national qui se déroule dans la région de Berkane.