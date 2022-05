© Copyright : DR

La brigade régionale des artificiers de Rabat est entrée en service ce vendredi 13 mai 2022. Elle est rattachée à la préfecture de police de la capitale.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a procédé, ce vendredi 13 mai 2022, au lancement effectif de la brigade régionale des artificiers de Rabat.

Cette brigade spécialisée a pour mission d’assurer un appui technique et de terrain aux investigations et enquêtes judiciaires, à travers la détection et l’analyse nécessaire d’objets et de matériaux explosifs, outre la contribution effective et efficiente face à toutes les menaces que représentent les produits explosifs en général. L’objectif est de faire face aux défis de sécurité et aux menaces terroristes.

D’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour ce grand projet, à travers la formation et la qualification des ressources humaines, en mettant à leur disposition les moyens matériels et techniques nécessaires à même de leur permettre d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

La brigade régionale des artificiers de Rabat s’ajoute à six autres, créées durant les trois dernières années, dans différentes villes du pays, à savoir Fès, Laâyoune, Marrakech, Oujda, Casablanca et Tanger. Elle a été équipée de moyens logistiques dotés de technologies de dernière génération comprenant notamment des robots et du matériel très développé pour détecter et neutraliser les explosifs à distance.