Kiosque360. Bien que les répercussions de la pandémie aient changé beaucoup de choses dans le quotidien des Marocains, la fête de l‘amour, même si elle est célébrée différemment, résiste. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Bien des choses ont changé dans la vie de tous les jours avec la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Durant ces deux dernières années, le contexte particulier a poussé les Marocains, mais aussi les citoyens du monde entier, à revoir plusieurs de leurs habitudes. Mais pas la célébration de l’amour à ce qu’il parait. Ce lundi 14 février, la Saint-valentin sera fêtée partout, y compris au Maroc où elle semble devenir sacrée année après année.

Dans son édition du jour, Assabah nous plonge dans l’univers de la St Valentin, expliquant avec assurance que malgré les répercussions de la pandémie, elle sera de nouveau célébrée par les Marocains. Certes, l’amour, quand il est vrai et sincère, doit être célébré chaque jour. Mais d’après les témoignages recueillis par la publication, la Saint Valentin est une occasion à ne pas rater, car elle permet de dépasser les préoccupations du quotidien et qui peuvent, parfois, faire oublier aux amoureux de témoigner de leur sentiment. C’est pourquoi, écrit le journal, ils seront encore nombreux, cette année, les Marocains à célébrer cette fête de l’amour, faisant de ce 14 février une sorte de rattrapage des autres jours de l’année où d’autres priorités prennent le devant.

Cette célébration diffère toutefois d’un individu à l’autre. Pour certains, rapporte le quotidien, elle se limite à un échange de messages, de lettres ou de belles paroles. Pour d’autres en revanche, c’est la quête au présent qui témoignera le mieux à son valentin ou sa valentine de l’amour qui lui est porté. Et bien évidemment, cela transforme cette journée spéciale pour certains en une véritable aubaine commerciale pour d’autres.

Comme chaque année, ils seront de nouveau nombreux les commerces à surfer sur la Sint-valentin, une énième occasion pour oublier les conséquences de la crise et de tenter de booster leur chiffre d’affaires. C’est pourquoi dans la plupart des grandes villes, constate Assabah, des offres spéciales Saint Valentin sont affichées partout depuis quelques jours. Les plus en vue restent sans doute celles proposées par les hôtels et restaurants, dont plusieurs affichent des offres promotionnelles pour l’occasion. Et si par le passé, rares étaient ceux qui offraient réellement des tarifs en baisse, cette année il semble que la tendance se soit inversée. Que ce soit pour déguster un plat spécial sous la lumière des chandelles, ou passer une nuit idyllique dans un hôtel, les offres proposées cette année viennent surtout combler le marasme vécu durant plusieurs mois dans le secteur à cause des restrictions sanitaires.

Néanmoins, Assabah rapporte que l’optimisme n’est pas forcément le même chez tout le monde, car il demeure des secteurs, pourtant très prisés par le passé dans ce type d’événements, qui ne s’attendent pas à un impact réel de la Saint valentin sur leur activité. C’est le cas par exemple des fleuristes qui, d’après ceux sondés par la publication, cette fête de l’amour ne devrait pas changer grand-chose à leur quotidien pénible depuis maintenant deux ans. En effet, pour beaucoup d’entre eux, les priorités des «amoureux» ont changé depuis la pandémie, et la très prisée rose rouge, symbole de l’amour, ne semble plus vraiment en être un. Au lieu d’une plante qui se fane après quelques jours, beaucoup préfèrent des présents qui durent plus longtemps, notamment dans le contexte actuel où forcément un regard particulier est porté sur les budgets qu’il faut optimiser.