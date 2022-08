© Copyright : DR

Kiosque360. Un «Oueld lefchouch» («gosse de riche»), qui apparemment conduisait sa voiture de luxe en état d’ivresse, a provoqué un accident grave à M’diq et a pris la fuite. Les détails de ce fait divers qui a enflammé la Toile dans cette revue de presse tirée des quotidiens Al Akhbar, Assabah et Al Ahdath Al Maghribia.

Conduisant sa voiture de luxe de marque «Lamborghini», un «Oueld lefchouch» («gosse de riche»), apparemment en état d’ivresse, a percuté de plein fouet, dans la nuit de samedi à dimanche, un grand taxi et un autre automobiliste. Juste après l’accident, le jeune conducteur, qui roulait à grande vitesse, sans respect du code de la route, a disparu dans la nature.

Un autre jeune s’est immédiatement présenté à sa place en affirmant à la police qu’il était le conducteur de la voiture au moment des faits, rapportent les quotidiens Al Akhbar, Assabah et Al Ahdath Al Maghribia dans leur édition de ce mardi 16 août.

Les sources d’Assabah font savoir que «le jeune «Oueld lefchouch» était en compagnie d’une fille au moment de l’accident et que ses amis auraient réagi sur le champ pour l’éloigner du lieu de l’accident». Et c’est à ce moment qu’ils ont chargé une tierce personne de rester sur place pour accomplir les formalités du procès-verbal et du constat effectué par les éléments de la police chargés de la circulation.

Mais, lors de l’interrogatoire, «cette personne s’est rapidement effondrée pour avouer aux enquêteurs qu’elle n’était pas au volant de la luxueuse voiture ayant provoqué cet accident grave», indiquent les sources d’Al Akhbar.

Placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, ce jeune a été relâché dimanche soir pour rester à la disposition des enquêteurs en état de liberté provisoire, sous la supervision du procureur du roi près le tribunal de première instance de Tétouan.

L’enquête de la police a révélé que la voiture de luxe de marque «Lamborghini», est immatriculée à Rabat et au nom de son propriétaire qui habite à Casablanca, précise le quotidien Assabah. Les services de la police ont donc convoqué le propriétaire de la voiture et toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette accident grave au niveau du rond-point central de la ville de M’diq.

L’excès de vitesse et la perte de contrôle de son véhicule seraient à l’origine de cet accident qui a provoqué trois blessés qui étaient à bord du grand taxi. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier de la ville et l’enquête se poursuit toujours sous la supervision du parquet compétent, indiquent les sources des trois quotidiens. Cette affaire, indiquent les trois quotidiens, a été rapidement diffusée sur les réseaux sociaux où elle a suscité l’indignation des internautes qui ont appelé à l’application stricte des lois en vigueur.