© Copyright : DR

Kiosque360. A l’approche du ramadan, le ministère de l’Intérieur a demandé aux commissions mixtes de toutes les provinces du Royaume d’intensifier le contrôle des prix et de la qualité dans les souks hebdomadaires et les marchés locaux. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le ministère de l’Intérieur a commencé à renforcer le contrôle dans les souks publics et hebdomadaires, au moment où les prix connaissent une augmentation exponentielle à l’approche du mois de ramadan. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 1er mars, que les commissions mixtes provinciales, à Salé, ont intensifié leurs opérations de contrôle des prix et de la qualité. Les représentants de plusieurs départements ministériels entreprennent des tournées pour s’assurer de la situation d’approvisionnement et de la disponibilité des produits de grande consommation dans les souks et les différents points de vente. Selon des sources de la préfecture de Salé, ces commissions provinciales effectuent, de manière périodique, des inspections inopinées pour contrôler et faire le suivi de la situation dans les souks.

Les mêmes sources indiquent que ces commissions poursuivent leurs inspections dans les souks hebdomadaires et les marchés de la ville, en coordination avec l’ONSSA, pour sanctionner toute fraude dans les denrées alimentaires et juguler les infractions relatives à la spéculation sur les prix. La préfecture de Salé souligne que les services compétents sont mobilisés pour traiter toutes les plaintes dénonçant des infractions, qu’elles proviennent des citoyens ou des commerçants. Ce faisant, ajoute la même source, les produits alimentaires sont disponibles en quantité suffisante et les prix demeurent abordables.





Le quotidien Al Akhbar rapporte que le contrôle des souks constitue un outil essentiel pour l’application des dispositions de la loi 24.09 relative à la sécurité sanitaire des produits de consommation et à la qualité des services. Le contrôle vise aussi à protéger le consommateur des dangers liés à l’utilisation des produits exposés dans les souks du Royaume, exception faite des produits industriels alimentaires et pharmaceutiques. Ces inspections permettent, en outre, de préserver les intérêts des différents acteurs économiques et de garantir les conditions adéquates pour une concurrence loyale au niveau du marché local. Le contrôle des souks au niveau national se déroule conformément à des procédures et à des instructions que les auxiliaires et les inspecteurs assermentés appliquent de manière unifiée.