© Copyright : Hamdi Yara / Le360

Comme dans toutes les villes du Royaume, Laâyoune célèbre Aïd Al-Fitr dans la piété et le respect des traditions. Après deux ans de restrictions les habitants se sont enfin rendus dans les mossallas et les mosquées. Les images.

Les fidèles ont été nombreux à se rendre dans les lieux de prières ce lundi matin, 2 mai 2022, à Laâyoune, après deux ans d’absence à cause des restrictions sanitaires. L’occasion de renouer avec les traditions et de célébrer Aïd Al-Fitr dans une atmosphère de piété et de dévotion.

A la grande mosquée Moulay Abdelaziz, les fidèles se sont tous dits ravis d'y effectuer la prière de Aïd Al-Fitr.

«C’est un grand jour que nous célébrons, nous sommes très heureux de pouvoir accomplir la prière dans les mosquées cette année, ça nous avait beaucoup manqué. J’espère que la fin du ramadan marquera la fin de tous les malheurs. Je souhaite santé et prospérité pour l’ensemble de nos concitoyens», témoigne un habitant, rencontré dans ces lieux.

Dans un grand moment de recueillement, les fidèles ont ainsi prié pour la fin de la pandémie, la paix et la quiétude, remerciant Dieu de pouvoir se réunir cette année avec leur proches pour les célébrations, après la baisse significative des cas de contamination au Covid-19.