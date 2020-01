© Copyright : DR

Kiosque360. Plus d’une centaine de Marocains sont aujourd’hui coincés dan la ville de Wuhan qui fait l’objet d’une mise en quarantaine. Aucun membre de la communauté marocaine, formée principalement d’étudiants, n’a été touché par le virus.

Des dizaines de Marocains qui se trouvent actuellement dans la ville chinoise de Wuhan ont été surpris par l’annulation de leurs vols alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer au Maroc. Du coup, ils sont resté coincés dans cette ville qui a été mise en quarantaine, au même titre que d’autres agglomérations voisines. Ainsi, aucun train ni avion ne doit en principe quitter cette cité dans laquelle se trouvent actuellement plus d’une centaine d’étudiants marocains, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 25 et 26 janvier.



Cette décision, prise afin d'enrayer efficacement la propagation du virus, touche quatre autres villes, poursuit le quotidien, soit un total de 35 millions d’habitants. En plus, toutes les personnes ayant visité l’une de ces villes pendant les trois derniers mois sont soumises à des examens médicaux très stricts. D’après le quotidien, les Marocains, tout comme les autres ressortissants étrangers, se sont conformés à ces mesures. Le quotidien souligne par ailleurs que la plupart des Marocains concernés sont des étudiants qui fréquentent les universités et instituts supérieurs à Wuhan ainsi que quelques résidents permanents.



En outre, assure le quotidien, aucun cas de contamination n’a été enregistré dans la communauté marocaine qui se trouve en Chine et aucun ressortissant étranger ne fait partie des morts à cause du virus. Pour faire face à la propagation du virus, les autorités locales ont, par ailleurs, pris une série de mesures drastiques. Elles ont rendu obligatoire les examens médicaux dans les zones limitrophes et interdit tout rassemblement humain.



D’après Al Akhbar, le virus a déjà fait 26 morts et contaminé 830 personnes en Chine. Plus d’un millier de personnes soupçonnées de porter le virus ont été soumises à des examens médicaux. Selon le quotidien, le virus qui s'est déclaré à Wuhan est un nouveau type de coronavirus qui peut provoquer des maladies graves comme le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère). Pour revenir à la situation des Marocains, l’ambassade du Maroc à Pékin a annoncé qu’elle est en contact permanent avec les autorités chinoises et avec la communauté marocaine établie en Chine pour suivre la situation après l’apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan et dans d’autres villes chinoises.



Selon Al Akhbar, l’ambassade a ainsi appelé les membres de la communauté marocaine en Chine à faire preuve de vigilance et à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités, sachant que l’Organisation mondiale de la Santé n’a pas encore qualifié la situation comme urgence sanitaire. En cas de besoin d’assistance consulaire ou d’informations supplémentaires, les Marocains résidents en Chine sont invités à contacter l’Ambassade en communiquant par téléphone, leur numéro de passeport ainsi que leur adresse.