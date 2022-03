© Copyright : FADEL SENNA / AFP

KIosque360. Le président d’une coopérative d’habitat à Benslimane, son épouse et deux autres membres du bureau ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 2 à 9 ans pour escroquerie et abus de confiance. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le tribunal de première instance d’Ain Sebaa a rendu son verdict dans l’affaire de la coopérative d’habitation «Bassatine» à El Mansouria (province de Benslimane) dans laquelle sont impliqués le président et son épouse ainsi que le trésorier et un autre accusé.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 18 mars, que les mis en cause sont poursuivis pour escroquerie et abus de confiance. Le tribunal a condamné le président B.A, son épouse N.B, le trésorier S.Z et l’assesseur A.F respectivement à 9, 2, 7 et 7 ans de prison ferme.

Les mis en cause devront, par ailleurs, verser la somme de 30,95 millions de dirhams de dommages aux adhérents de la coopérative d’habitation. Cette affaire a éclaté quand 200 adhérents ont déposé des plaintes indiquant que depuis la création de la coopérative en 2015, ils ont versé des acomptes de plus de 300.000 dirhams chacun. Depuis, ajoutent-ils, le bureau dirigeant n’a jamais convoqué d’assemblée générale pour que les adhérents puissent suivre l’avancement de ce projet.

Le quotidien Al Akhbar rapporte qu’après quelques années, les adhérents ont découvert que le président et les membres de bureau ne s’étaient même pas acquittés du prix du lot de terrain sur lequel devaient être construits leurs logements. Pis encore, poursuivent-ils, le propriétaire du terrain avait porté plainte contre le bureau pour un chèque sans provision de 15 millions de dirhams alors que les travaux de construction avaient déjà commencé. Il s’est avéré, par la suite, que les membres du bureau de la coopération n’avaient pas payé le promoteur immobilier qui a fini par arrêter les travaux.

Les adhérents ont découvert, en outre, que la direction de la coopérative effectuait des dépenses illégales en transférant de l'argent vers des comptes personnels. C’est ainsi que l’enquête a permis de découvrir que la somme de 15 millions de dirhams a été virée sur le compte de l’accusé A.F qui a été condamné à 7 ans de prison ferme. Il faut rappeler que le président B.A a été condamné à 8 ans de prison ferme dans une autre affaire d’escroquerie concernant la coopérative «Bakkaria», toujours à El Mansouria dans la province de Benslimane.