© Copyright : DR

Kiosque360. Un rapport du laboratoire d’analyses, relevant du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, indique que 23 plages, situées dans cinq régions, sont non conformes à la baignade. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les experts de la protection des plages de la pollution ont indiqué que la qualité des eaux de 23 plages sont non conformes à la baignade sur les 186 soumises à une surveillance à travers l’analyse de 493 stations de prélèvement.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 27 juin, qu’un rapport du ministère de la Transition énergétique indique que 23 plages sont non conformes à la norme «NM.03.7.199» dans cinq régions, à savoir Tanger-Tétouan Al Hoceima, Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat, Souss-Massa et Dakhla-Oued Eddahab.

Le rapport établit une carte détaillée des types d’eau dont la qualité s’est avérée mauvaise dans 8 plages, acceptable dans 16, excellente dans 20 et labélisées «Pavillon bleu» dans 27 autres plages.

La même source indique que le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP) a détecté 493 stations disposant du nombre suffisant des échantillons classés selon la norme précitée. Ce faisant 397 stations de surveillance ont été déclarées conformes aux normes (soit 88,14%). En revanche, 51 stations situées dans 23 plages ont été classées comme non conformes aux normes de la qualité, soit 11,86%.

Le quotidien Assabah rapporte que le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution organise des opérations de contrôle de la qualité du sable en collaboration avec le Laboratoire public d’essais et d’études ainsi que le Centre d'études et de recherches sur l'environnement et la pollution. C’est ainsi que ces trois instances ont procédé, en 2021, à l’analyse des déchets marins dans 60 plages réparties sur 9 régions côtières dont 9 plages sont située sur la côte atlantique et 37 sur la côte méditerranéenne.

L’analyse des échantillons prélevés par les experts détermineront si les déchets marins ont des effets néfastes sur les estivants ou pas. Ce sont 8978 éléments de déchets qui ont été collectés sur 100 mètres à la plage Rass Rmel dans la province de Larache contre 284 à la plage Sidi Abed dans la province d’El Jadida. Le plastique, le polystyrène, les mégots et filtres des cigarettes, les emballages de chips ainsi que des bonbons sont des matières qui polluent les mers et les plages.