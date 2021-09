© Copyright : DR

Kiosque360. Marrakech avait rendez-vous, lundi dernier, avec un événement qui a consacré, pour la première fois au Maroc, une Neggafa à la tête de la commune de Tasaltant. L’heureuse élue, Zineb Challa, a une formation académique et une grande expérience dans le domaine associatif.

C’est certainement la première fois au Maroc qu’une Neggafa (habilleuse de la mariée) est élue présidente d’une commune. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 22 septembre, que cele s'est produit, lundi dernier, à Marrakech quand Zineb Challa a été élue à l’unanimité présidente de la commune de Tassoulante. Cette femme qui a dirigé, pendant des années, une société d’organisation de mariage a une formation académique et une grande expérience dans le domaine associatif.

Curieusement l’élection de cette dame coïncide avec une comparaison déplacée et méprisante de l’ex-chef du gouvernement Abdelilah Benkirane envers ce métier.En s’attaquent à des personnalités politiques l’ancien patron du PJD les a traités de "Naggafates"comme si ces dernières étaient des parias.

La nouvelle présidente de la commune Tasaltant s’est dite fière d’avoir créé avec sa sœur une société d’organisation de mariage "je suis fière d’appartenir à ce secteur honorable où des centaines de femmes marocaines travaillent à la sueur de leur front pour embellir et habiller les mariés le jour de leur fête de mariage. Quant à la comparaison d’Abdelihah Benkirane j’estime qu’elle porte beaucoup plus atteinte à sa personne qu’à notre corporation que tous les Marocains respectent et apprécient», souligne Challa.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que Zineb Challa considère que tout homme qui critique et se moque des secteurs où travaillent des femmes doit savoir qu’il a une épouse, une fille, une sœur. Ce comportement de macho, poursuit-elle, est révolue chez nous excepté chez certains conservateurs qui ont la nostalgie d’un passéisme peu reluisant. Encore faut-il préciser, ajoute-elle, que le secteur de l’habillement de la mariée est un pan de la culture marocaine qui est enracinée dans l’histoire du royaume.

Abordant sa nouvelle fonction à la tête de la commune Zineb Challa se dit d’abord fière d’avoir eu la confiance de la population et des conseillers qui l’ont élue à l’unanimité. Elle ne doute pas un instant qu’elle sera, en compagnies des autres membres du conseil, à la hauteur des attentes des habitants." D’autant plus, que cette nouvelle équipe a une nouvelle vision de la gestion communale et du changement en priorisant le domaine social, la santé et l’éducation", conclut la première femme Neggafa, présidente d’une commune au Maroc.