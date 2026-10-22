Politique

Vote de confiance: le programme gouvernemental adopté à la majorité absolue

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant le Parlement, lundi 19 octobre 2026.

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant le Parlement, lundi 19 octobre 2026.

Réunis ce jeudi en séance plénière, les députés ont approuvé à la majorité absolue le programme gouvernemental présenté par Fatima Ezzahra El Mansouri. Avec 204 voix pour et 127 contre, la nouvelle équipe exécutive franchit l’ultime étape constitutionnelle nécessaire à son investiture.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h36

La Chambre des représentants a adopté à la majorité absolue, ce jeudi lors d’une séance plénière, le programme gouvernemental présenté par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant les deux Chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution.

Le programme gouvernemental a recueilli 204 voix pour et 127 voix contre.

Ainsi, la Chambre a accordé sa confiance au nouveau gouvernement, conformément à ce que stipule l’article 88 de la Constitution, qui subordonne l’investiture de celui-ci au vote favorable de la majorité absolue des membres composant la Chambre à son programme.

Après l’adoption du programme gouvernemental par la Chambre des représentants, le nouveau gouvernement a ainsi accompli l’ensemble des conditions requises pour son investiture constitutionnelle.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 20h36
#Fatima Ezzahra El Mansouri#Parlement#Programme Gouvernemental

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