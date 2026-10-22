Vote de confiance: le programme gouvernemental adopté à la majorité absolue

La Chambre des représentants a adopté à la majorité absolue, ce jeudi lors d’une séance plénière, le programme gouvernemental présenté par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant les deux Chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution.

Le programme gouvernemental a recueilli 204 voix pour et 127 voix contre.

Ainsi, la Chambre a accordé sa confiance au nouveau gouvernement, conformément à ce que stipule l’article 88 de la Constitution, qui subordonne l’investiture de celui-ci au vote favorable de la majorité absolue des membres composant la Chambre à son programme.

Après l’adoption du programme gouvernemental par la Chambre des représentants, le nouveau gouvernement a ainsi accompli l’ensemble des conditions requises pour son investiture constitutionnelle.