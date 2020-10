© Copyright : DR

Le débat autour de la retraite des parlementaires, régime qui s’est révélé non viable à la longue, est aussi l’occasion de zoomer sur l'âge de nos élus, leurs niveaux d’instruction et leurs catégories socio-professionnelles. Profils de nos chers députés.

En octobre 2016, la majorité des élus de l’actuelle chambre des représentants (202 sur 395) étaient âgés entre 20 et 50 ans. Autrement dit, et à moins de rempiler, on allait se retrouver en 2021 avec autant de jeunes retraités, si la décision n’a pas été prise de liquider le régime de pension des parlementaires.

Par catégories d’âges, et selon les statistiques datant du début de ce mandat, les «vieux» ne représentaient que 14% (54 députés) pour les 61-70 ans, alors que les élus âgés de 71 ans et plus sont au nombre de 13.

Côté bagage intellectuel, plus du quart de nos élus n’ont pas été au-delà du cycle des études secondaires. Mais cela ne doit pas nous induire en erreur. Ces statistiques ont été établies sur la base des déclarations des concernés au début de leur mandat, sans que les services de la Chambre ne prennent la peine de vérifier.

«Beaucoup d’élus justifient de formations payantes pour gonfler leurs CV respectifs. Pour avoir une idée du niveau général, vous n’avez qu’à suivre les débats parlementaires en direct à la télé», admet un cadre du Parlement.

© Copyright : DR

En cours de mandat, certains élus essaient aussi de rattraper le temps perdu. Parfois de manière très maladroite, comme ce député du PJD, soupçonné d'avoir triché lors des examens du baccalauréat en 2019, ce qui ne l’a pas empêché de se lancer, au Parlement, dans des débats autour de la théorie de l’évolution (de Charles Darwin) avec le ministre de l’Education nationale!

Quant aux catégories socio-professionnelles représentées au Parlement, on retrouve en premier lieu les professions libérales avec 108 élus, suivies par les fonctionnaires (69). Les enseignants sont au nombre de 29, tandis que les directeurs de sociétés pèsent à hauteur de 6% dans l'hémicycle, où nous retrouvons déjà autant de retraités (24 élus).

Selon des sources au Parlement, les hommes d’affaires se recrutent essentiellement au sein du PAM et du RNI. A l’Istiqlal et au MP aussi, mais à moindre échelle. Quant aux enseignants (y compris les professeurs universitaires), ils meublent surtout l’aile réservée au PJD.

© Copyright : DR

Pour la petite histoire, notons qu'au début du mandat, la chambre des représentants comptait 4 élus sans profession et autant d’étudiants. Ces derniers auraient peut-être mérité un pécule en guise de retraite, à moins qu'ils aient rebondi entre temps… En revanche, aucune inquiétude à se faire pour les profils pointus et ils sont légion: nos députés sont en effet aussi avocats, médecins ou ingénieurs.