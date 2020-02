© Copyright : Le360

Depuis la ville de Ouezzane, le leader du RNI a estimé que le chef du gouvernement doit réunir les partis politiques pour arrêter une vision concernant la concrétisation du nouveau modèle de développement. Explications.

Rachid Talbi Alami, membre de la direction du RNI, s’exprimait lors d’une rencontre de son parti à Ouezzane, ce week-end, dans le cadre du programme «100 jours, 100 villes».

«Le nouveau modèle de développement, sur lequel travaille la commission désignée par le souverain ne peut pas œuvrer dans le cadre d’institutions dépassées, sinon on reproduira la même situation que le pays a vécue ces dernières années», a affirmé Talbi Alami.

De ce fait, le leader RNIste et ancien ministre de la Jeunesse et des sports a appelé Saâd Eddine El Othmani à réunir, dans les meilleurs délais, les partis politiques de tout bord, qu’ils soient représentés ou non au Parlement pour déboucher sur une vision qui ferait l’unanimité et qui serait capable d’emporter l’adhésion de tous les acteurs.

Rachid Talbi Alami a de même appelé le chef du gouvernement à œuvrer pour dépasser les différends entre les composantes de la scène politique et s’atteler à plus important: combattre la pauvreté et l’exclusion.

Dans le même ordre d’idées, le dirigeant RNIste a estimé que le débat autour des lois électorales doit se faire dès maintenant pour éviter la pression qui va avec. «Le chef du gouvernement ne doit pas attendre le dernier mois avant les élections pour nous réunir. De cette manière, on risque de produire les mêmes élus et les mêmes institutions», affirme Rachid Talbi Alami.