Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a exprimé, ce jeudi 10 décembre, la gratitude du Maroc à Haïti pour son "soutien constant et objectif" à l'intégrité territoriale du Royaume.

Nasser Bourita s'est ainsi exprimé au terme d'un entretien qu'il a eu aujourd'hui à Rabat avec le chef de la diplomatie haïtienne, Claude Joseph, en visite de travail au Maroc.

"Je remercie monsieur le ministre pour la position constante, claire, solidaire et objective de Haïti par rapport à la question du Sahara marocain", a affirmé Nasser Bourita, ajoutant que Haïti "a toujours été un allié fiable du Maroc dans les organisations régionales et internationales pour défendre les intérêts légitimes du Maroc et de son intégrité territoriale".

Le responsable marocain a rappelé la riche coopération qui unit les deux pays dans divers domaines. "Nous avons identifié d'autres domaines de coopération comme la formation professionnelle et l'agriculture", affirme Nasser Bourita.

Pour sa part le ministre Claude Joseph a réitéré "le soutien" de son pays à la Marocanité du Sahara. "Nous allons continuer à supporter le Maroc dans les forums internationaux. Nous supportons l'intégrité territoriale du Maroc et nous allons continuer pour donner une nouvelle orientation à cette relation qui dure depuis 30 ans", a-t-il souligné. Et de poursuivre que "le Maroc est un grand partenaire pour Haïti".

Il faut rappeler que, dans une lettre adressée à son homologue marocain, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Haïti a récemment exprimé la volonté de son pays de "procéder à l’ouverture d’un consulat général à Dakhla, au Sud du Royaume du Maroc.

Ce pays des Caraïbes sera ainsi le premier pays non-arabe et non-africain à ouvrir un consulat au Sahara marocain.

