Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, à l'unanimité des membres présents lors d’une session extraordinaire tenue vendredi à Tanger, son projet de budget au titre de l’exercice 2022.

Selon un exposé présenté lors de cette session, présidée par le président du Conseil, Omar Moro, en présence du wali de la région, Mohamed Mhidia, la première partie du budget de 2022, relative au fonctionnement, s’élève à 860 millions de dirhams (MDH).

Les principales recettes de cette première partie du budget proviennent des dotations de l’Etat, de la part de la région dans le produit des rémunérations pour services rendus et l’exploitation des ports, ainsi que les parts d’impôts de l’Etat affectées à la région en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la taxe sur les contrats d’assurance.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, elles comprennent notamment les dépenses des fonctionnaires et agents, et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la région, les frais relatifs au remboursement des dettes, les dotations affectées au fonctionnement de l’Agence régionale d’exécution des projets, les dépenses relatives aux engagements financiers issus des conventions et contrats conclus par la région, les dépenses diverses relatives à l’intervention de la région (associations, clubs, centres…) et les dépenses de la région dans les salons régionaux et nationaux.

L’excédent prévisionnel dégagé du budget de fonctionnement, qui s’élève à 678 MDH, sera affecté à la deuxième partie du budget de 2022 relative à l’équipement.

Dans le cadre du budget d'équipement, il sera procédé au soutien de projets et programmes de développement régional, à l’accompagnement des chantiers vitaux, tels que le renforcement du réseau routier et des pistes rurales, l'approvisionnement du milieu rural en eau potable et en électricité, l'appui au secteur de la formation professionnelle, au domaine social et à la santé, en plus de la relance de l'économie, la promotion de l'emploi, l’attraction des investissements et le soutien de la culture et du tourisme.

Cette partie du budget porte également sur le financement de projets s'inscrivant dans le cadre de la réalisation de l’équité territoriale, la réhabilitation urbaine, la réhabilitation et le désenclavement du monde rural, la mise en valeur des anciennes médinas, la restauration des monuments historiques, la relance de l'économie, la création de zones d'activités économiques et artisanales, la réhabilitation des marchés, l'amélioration de l'offre de santé, la préservation de la culture et du patrimoine, ainsi que la promotion du tourisme, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, tandis que le reste du budget sera affecté à l’appui aux infrastructures et au soutien de l'économie sociale et solidaire.

Cette session extraordinaire a également été l’occasion d’approuver un ensemble de points figurant dans l'ordre du jour, à savoir une convention relative à l’exécution du programme d'urgence de protection de la ville de Tanger contre les inondations 2022-2024, une convention de partenariat pour renforcer le réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et deux accords de partenariat pour renforcer la liaison aérienne entre Tanger et les villes de Nador et d’Agadir.

Le Conseil a également accepté de clarifier la décision 021/86 adoptée lors de la session ordinaire de juillet 2021 et relative à la cession de la part des actions de la région dans le capital de la Société d’aménagement Tanger Tech au profit de China Holding Company (CHC), et d'affirmer que le Conseil régional renonce à toute immunité juridique ou exécutive, et est contre toute saisie conformément à l'article “c” 5.1 du protocole d'investissement relatif à la Société d’aménagement Tanger Tech.