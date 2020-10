© Copyright : Le360

Ce vendredi 30 octobre 2020 à Rabat, les ministres respectifs des Affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita et Vincent Biruta ont exprimé leur volonté de donner "une nouvelle impulsion à cette relation dans les secteurs notamment politique, économique et diplomatique".

Depuis 2016, la coopération tous azimuts entre le Rwanda et le Maroc n'a cessé de progresser, et ce vendredi, un entretien a réuni Nasser Bourita et son homologue rwandais. Les deux ministres ont évoqué, lors de cet entretien, la situation au Maghreb.

"Nous apprécions beaucoup ces bonnes relations non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau économique, au niveau des affaires et des projets d'investissement qui sont en cours d'exécution, et nous espérons avoir plus dans la mesure où les hommes et les femmes d'affaires marocains et rwandais vont établir des partenariats pour investir aussi bien au Rwanda qu'au Maroc", a affirmé le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, au terme de cet entretien dans la capitale du Royaume, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Ce partenariat intéressera également "la coordination diplomatique entre les deux pays au niveau des instances internationales et régionales", selon les deux responsables, qui ont convenu par ailleurs de réunir la commission mixte de coopération bilatérale à Kigali en 2021.

Selon Nasser Bourita, l'excellent partenariat maroco-rwandais mis au service des deux peuples a été initié et instauré en 2016 par les deux chefs d'Etat, le roi Mohammed VI et Paul Kagame, lors des visites officielles entreprises dans les deux pays.

"Les deux chefs d'Etat, a souligné Bourita, ont en commun une vision fondée sur l'Afro-optimisme, [ils] partagent une vision d'une Afrique qui doit se faire confiance".